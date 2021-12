Vulcão Monte Semeru expele nuvem de cinzas e ilha na Indonésia é evacuada

A nuvem chegou a bloquear o sol em 2 distritos locais, e alcança até 15 mil metros de altura. O Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas (VAAC) em Darwin, na Austrália, informou que as cinzas parecem ter se desprendido do cume e estão indo na direção sudoeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.