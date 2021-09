Vulcão entra em erupção nas ilhas Canárias, na Espanha; veja fotos

Segundo comunicado do serviço de imprensa do governo espanhol, Sánchez adiou a viagem prevista para Nova York, para participar da Assembleia Geral da ONU, "e se deslocará nesta mesma tarde às Canárias para acompanhar a evolução dos acontecimentos.

O vulcão expeliu grandes colunas de fumaça, cinzas e lava, de acordo com as primeiras imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública espanhola por volta das 16h30 (11h30 no horário de Brasília).

LA PALMA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, entrou em erupção neste domingo (19) após dias de intensa vigilância devido à sua atividade sísmica, anunciaram as autoridades locais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.