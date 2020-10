Votação antecipada no Texas já atraiu mais eleitores do que toda a eleição de 2016 no estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 9 milhões de pessoas já votaram no Texas neste ano, pelo correio ou nas seções que abriram de forma antecipada nas eleições presidenciais de 2020, segundo dados do governo local. Isso significa que 53% dos eleitores registrados no estado já votaram, número maior do que o comparecimento total de 2016. Naquele ano, 8,9 milhões de eleitores participaram, somando o modo antecipado e o dia da eleição.

Donald Trump venceu no Texas em 2016. As pesquisas colocam o republicano à frente na disputa atual, mas por margem estreita: 48,1% a 46,9% de Biden, segundo o site FiveThirtyEight. Com isso, os analistas do boletim The Cook Political Report passaram a considerar o estado com vencedor indefinido, em vez de uma provável vitória republicana.

A votação antecipada no Texas começou no dia 13 de outubro e segue aberta até esta sexta (30). O dia oficial de eleição dos EUA é em 3 de novembro, quando as urnas abrirão novamente e, ao fim do dia, todos os votos serão apurados. O Texas soma 38 dos 538 delegados do colégio eleitoral.