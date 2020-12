Vista apenas na Média, Estrela de Natal poderá ser observada em dezembro

O fenômeno ‘Estrela de Belém’ ou ‘Estrela de Natal’, que aconteceu pela última vez na Idade Média, aparecerá nos céus este mês.

Segundo apuração do IG, trata-se da proximidade de Saturno e Júpiter, que irão ficar próximos, fazendo com que pareçam apenas um corpo celeste, com grande brilho. O fenômeno acontecerá dia 21 de dezembro. A última vez que este fenômeno aconteceu, foi no amanhecer de 4 de março de 1226.

Especialistas informam que quando mais perto da linha do Equador, melhor a visibilidade, no entanto, todo planeta poderá ver a Estrela de Natal, é claro, se o clima permitir.

A próxima conjunção acontecerá em 15 de março de 2080, após isso, só em 2400.