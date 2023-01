Vídeo: Passageiro fez live e registrou queda e explosão de avião no Nepal

Um homem registrou os momentos finais do avião que caiu neste domingo (15), no Nepal. Um dos passageiros abriu uma live de dentro da aeronave momentos antes do avião perder altitude, tocar no solo e explodir. Até o momento, 67 mortes foram confirmadas e cinco pessoas estão desaparecidas.

O vídeo mostra que o voo aparentava estar ocorrendo de forma tranquila até que em pouco tempo tudo muda e chamas são vistas.

VEJA: Homem fazia live no Facebook enquanto avião perdia altitude até tocar o solo e explodir no Nepal. pic.twitter.com/85TMAuvUiW — CHOQUEI (@choquei) January 15, 2023

O avião bimotor havia partido de Katmandu, capital do país, com 72 pessoas, entre elas duas crianças e 15 estrangeiros. O grupo fazia um passeio pela região montanhosa e caiu sobre ela. Metade do avião caiu sobre um desfiladeiro.

A causa do acidente ainda não foi desvendada, mas Jagannath Niroula, porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Nepal, garantiu que as condições climáticas eram boas e, portanto, não seria o motivo do acidente.