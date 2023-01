Policiais alemães ficam presos na lama durante tentativa de acabar com protesto; veja vídeo

Confrontos entre autoridades alemães e ativistas climáticos foram travados nos últimos dias no local, mas as ocupações foram retiradas e a expansão da mina deve continuar.

A mina de linhito é uma opção para a mineração de material que possa atender a demanda energética no país que está em crise por conta da queda do abastecimento na Alemanha após o início da guerra na Ucrânia.

