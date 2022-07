Vídeo mostra pessoas sendo pisoteadas por touros durante festa na Espanha; veja

No total, são oito corridas que duram de 3 a 5 minutos. Elas terminam na arena dos touros. Os animais que participaram da corrida reaparecem em uma tourada no fim do dia.

Pelo seis pessoas que participavam de uma festa em Pamplona, na Espanha, foram feridas por touros e levadas ao hospital neste sábado (9). Desde 1911, quando a festa começou, pelo menos 16 pessoas morreram, na maioria dos casos com os chifres do animal atravessando o corpo da vítima.

