Vídeo mostra como brasileiro fugiu de prisão nos EUA

No entanto, o fugitivo foi recapturado horas após a fuga. Já Cavalcante segue foragido e a polícia segue com uma força-tarefa para encontrá-lo.

Segundo a polícia, a mesma tática foi utilizada por Igor Bolt no mês de maio. O homem escalou até o telhado e seguiram até uma área menos protegida do presídio, onde conseguiram escapar.

Nas imagens é possível ver que o brasileiro aproveita um momento oportuno para escalar a parede e fugir, no dia 31 de agosto. O homem coloca as mãos na parede da frente e os pés na parede de trás, em seguida, ele sobe até sumir.

