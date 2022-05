Vídeo: Céu vermelho deixa moradores assustados em Zhoushan, na China

Moradores de Zhoushan, na China, se surpreenderam no último sábado (7) ao se depararem com o céu completamente vermelho. O fenômeno foi compartilhado nas redes sociais.

The sky over the Chinese city of Zhoushan, near Shanghai turned blood red tonight.



I’m sure this is totally normal and not a harbinger of the apocalypse. Right? pic.twitter.com/CyXgzSsz8q