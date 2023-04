Vídeo: Balão pega fogo no ar, casal morre e filha fica gravemente ferida

O vídeo mostra que o cesto do balão de ar estava em chamas. Informações da rede ABC News são de que pessoas pularam do balão em meio ao fogo.

Um vídeo flagrou o momento em que um balão pega fogo no ar durante voo em Teotihuacan, no México, nesse sábado (1º). Um casal acabou morrendo e a filha ficou gravemente ferida.

Hot air balloon catches fire near Mexico City, killing 2 people and injuring a young girl who fell to the ground pic.twitter.com/6sBAV5dvLD

