Vídeo: Avião se choca contra torre de energia e passageiros ficam pendurados por 7 horas

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Aeronave bate em torre de transmissão em Maryland. Na noite de domingo, as equipes de resgate estavam bolando um plano para colocar as duas pessoas a bordo. As fotos mostraram o avião emaranhado em linhas de energia. #aviação #piloto #pilotlife #aviacaocivil #aviacion pic.twitter.com/fiTKpxVG5j

Um avião monomotor com dois viajantes ficou suspenso a 30 metros de altura, por sete horas, após se chocar com uma torre. O caso aconteceu na madrugada de hoje (28), em Maryland, nos Estados Unidos.

