Vidente que previu 11 de setembro diz que haverá uma nova pandemia em 2022

Morta em 1996, a vidente cega búlgara Vangelia Gushterova, conhecida como "Baba Vanga" ou "Nostradamus dos Balcãs", deixou previsões assustadoras para os anos após sua morte. A mulher, que ficou conhecida por acertar incidentes como o 11 de setembro e a morte da princesa Diana, também previu o surgimento de uma outra pandemija em 2022. Ela também fez previsões que coincidiram com o acidente nuclear em Chernobyl, o tsunami de 2004 na Ásia e a saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo Baba Vanga, o próximo ano também será marcado pela escacez de água potável em razão de uma crise hídrica em várias cidades do mundo, além do aumento na poluição dos rios, e uma tsunami vai devastar a Ásia e a Austrália. Ela também prevê uma invasão alienígena, onde um asteróide enviado por extraterrestes em 2017 vai atacar o planeta em 2022.

