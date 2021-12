Homem mata 4 pessoas e deixa três feridos durante ataque nos EUA

Quatro pessoas morreram e outras ficaram feridos durante um ataque ocorrido nesta segunda-feira (27), no Colorado, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o atirador se envolveu em um confronto com a polícia durante perseguição e acabou morrendo. Antes disso, porém, atacou as vítimas em pelo menos quatro lugares diferenres na cidade de Denver e Lakewood. No primeiro, ele matou duas mulheres e um homem, e outro foi baleado. Em Lakewood, ele atirou e matou mais um homem e deixou um ferido. Lá, ele foi interceptado e morreu na troca de tiros com policiais. Um agente ficou ferido, mas não corre risco de morte. A motivação dos ataques ainda é investigada.

