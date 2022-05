Versão da Bíblia que ‘permite’ adultério é encontrada

Acredita-se que os 20 exemplares tenham sido preservados após a destruição de todas as publicações (cerca de mil exemplares) ter sido decretada pelo império. O erro na digitação só teria sido descoberto no ano seguinte.

De acordo com O Globo, um erro no material, que estima-se ter apenas 20 exemplares em todo o mundo, modifica completamente o sentido de um dos mandamentos. A ausência da palavra “não” no versículo “não cometerás adultério”, o sétimo mandamento, dá uma ideia de incentivo à traição conjugal: “cometerás adultério”.

Uma versão da bíblia que foi publicada em 1631 foi descoberta na Nova Zelândia. O que chama a atenção no livro, é a ‘permissão’ para cometer o pecado do adultério.

