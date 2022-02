União Europeia bloqueia mídias estatais russas RT e Sputnik

No domingo, o Google também anunciou a suspensão da monetização da imprensa estatal russa em suas plataformas. Na Ucrânia, os downloads do aplicativo da RT foram proibidos pela empresa a pedido do governo em Kiev. No Facebook, a mídia estatal russa está impedida de fazer publicidade e gerar receita na plataforma.

Horas antes do pronunciamento, o RT lançou em sua loja virtual uma camiseta preta com a letra Z, símbolo pintado nos veículos militares russos em ação na guerra para diferenciá-los dos ucranianos, que muitas vezes são dos mesmos modelos soviéticos. A TV diz reverter os lucros para uma ONG chamada "Crianças da Guerra".

