Embaixador ucraniano mostra na ONU suposta conversa de soldado russo antes de morrer

No começo da reunião, o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um novo apelo pela paz e condenou a invasão russa. "É uma violência inaceitável. Já chega. Os civis devem ser protegidos, e as fronteiras internacionais, respeitadas."

"Mãe, estou na Ucrânia. Tem uma guerra real aqui. Estou com medo. Estamos atacando as cidades, mesmo civis. Eles disseram que as pessoas iriam nos receber bem, mas eles nos chamam de fascistas. Isso é tão difícil, mãe", leu o embaixador na tribuna da ONU. "Isso foi minutos antes de ele ser morto."

