Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas durante tiroteio em igreja do Alabama

A polícia local foi acionada por volta das 18h20 (20h20, no horário de Brasília). Os dois feridos no ataque foram levados a um hospital da região -é incerto o estado de saúde deles.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesta quinta-feira (16), durante um tiroteio em uma igreja de Birmingham, no Alabama, estado dos EUA. De acordo com a imprensa americana, o suspeito do ataque já foi preso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.