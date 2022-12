Ucrânia não deve depor armas, diz ativista ao receber Nobel da Paz

Bialiatski é a quarta pessoa a ganhar o Nobel da Paz enquanto está na prisão, depois do alemão Carl von Ossietzky, em 1935, do chinês Liu Xiaobo, em 2010, e de Aung San Suu Kyi, de Mianmar, que estava em prisão domiciliar, em 1991.

A polícia da Belarus deteve Bialiatski, 60, durante uma repressão aos opositores do ditador do país, Alexander Lukashenko.

"Eu sei exatamente que tipo de Ucrânia serviria para a Rússia e Putin: uma ditadura dependente. O mesmo que a Belarus de hoje, onde a voz do povo oprimido é ignorada e desconsiderada", disse Pinchuk no sábado, citando seu marido.

"O povo da Ucrânia quer a paz mais do que qualquer um no mundo", disse a diretora do Centro para as Liberdades Civis (CCL), Oleksandra Matviichuk, durante a cerimônia na capital norueguesa. "Mas a paz para um país atacado não se consegue depondo as armas. Isso não seria paz, mas ocupação", acrescentou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diretora da ONG ucraniana que foi uma das agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz de 2022 afirmou neste sábado (10), ao receber a premiação em Oslo, que a paz na Ucrânia não se consegue "depondo as armas" contra a Rússia de Vladimir Putin.

