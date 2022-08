Ucrânia cancela desfiles de independência por temor de ataques da Rússia

Zelenski também prevê que Moscou possa iniciar julgamentos de soldados ucranianos capturados durante a tomada do porto de Mariupol como provocação ao dia da independência. "Se este julgamento desprezível acontecer, se nosso povo for levado a estes cenários em violação a todos os acordos, todas as regras internacionais, haverá abusos", disse. "Esta será a linha a partir da qual não haverá negociação possível", acrescentou.

Na quarta-feira (24), o país completa 31 anos desde o fim do domínio soviético, em 1991, data que também marcará o aniversário de seis meses desde o início da guerra com a Rússia. Antecipando possíveis bombardeios, o governo de Kiev cancelou todos os grandes eventos públicos entre segunda (22) e quinta-feira (25).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.