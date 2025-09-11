Trump se diz 'surpreso' com condenação de Bolsonaro e Eduardo diz que espera mais sanções





Aqui o Trump fala da condenação do Bolsonaro.

Mas o que chama atenção é que o jornalista pergunta sobre aplicar sanções contra o Brasil por causa da condenação e o Trump literalmente ignora .

Fala que tá triste mas não faz nenhuma fala de ameaça ao país por causa do Jair pic.twitter.com/uuEh2ugOun — Biazita Gomes (@BiazitaGomes) September 11, 2025

Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado, e fixação da pena em 27 anos e 3 meses de prisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou surpreso com a decisão, na noite desta quinta-feira (11).

“Eu assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Líder estrangeiro, ele era um bom... eu achava que ele era um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram”, afirmou Trump, que ignorou a parte da pergunta de um dos jornalistas acerca de possíveis novas sanções ao Brasil.

O presidente americano já havia tomado medidas contra o Brasil devido o processo contra Bolsonaro, instituindo o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, além de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. O governo americano chegou a fazer frequentes ameaças ao Brasil, incluindo a fala da porta-voz do governo dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, que disse que "O presidente [Donald Trump] não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo".

Eduardo promete mais sanções - Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente, afirmou à Reuters que espera novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ele destacou que todos os ministros do STF que votaram pela condenação do pai podem ser alvo da Lei Magnitsky, já aplicada anteriormente pelo governo Trump contra Alexandre de Moraes. O único voto divergente foi de Luiz Fux.

Bolsonaro foi considerado culpado por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio