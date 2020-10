Trump sai de carro, acena para apoiadores e volta para o hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump deu uma rápida saída do hospital onde está internado para tratar do coronavírus no fim da tarde deste domingo (4).

O republicano deixou o centro médico em um carro e foi até um local próximo onde estavam apoiadores.

Sem deixar o veículo, ele acenou para o público antes de retornar para o Hospital Militar Walter Reed, onde está internado desde sexta-feira (2) para tratar da Covid-19.

Neste domingo a equipe médica que cuida do presidente afirmou que sua condição melhorou e abriu a possibilidade dele receber alta e voltar para a Casa Branca já nesta segunda (5).