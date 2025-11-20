Trump reduz tarifas de 40% sobre produtos agrícolas do Brasil





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta quinta-feira (20) que visa aliviar as barreiras comerciais para produtos agrícolas do Brasil. A medida determina a redução das tarifas de 40% que haviam sido impostas sobre a importação de certos produtos brasileiros após 13 de novembro.

De acordo com o texto divulgado pela Casa Branca, a ordem exige ainda que os impostos já cobrados sobre as importações brasileiras desde a data de 13 de novembro sejam reembolsados aos importadores.

A decisão representa uma reversão da política tarifária recente aplicada a itens específicos do setor agropecuário brasileiro.