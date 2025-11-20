   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump assina decreto para remover tarifas de algumas importações agrícolas do Brasil

Por Reuters

20/11/2025 18h08 — em
Mundo



(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um decreto removendo algumas tarifas sobre determinados produtos agrícolas importados do Brasil após 13 de novembro, informou a Casa Branca.

O decreto exigirá o reembolso das tarifas cobradas sobre essas importações brasileiras, de acordo com o texto divulgado pela Casa Branca.

(Reportagem de Ismail Shakil)

Bastidores da Política - Quando os companheiros de terno roubam juntos e a sociedade paga a conta Bastidores da Política
Quando os companheiros de terno roubam juntos e a sociedade paga a conta

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


Foto: Reprodução / Instagram

20/11/2025

Trump reduz tarifas de 40% sobre produtos agrícolas do Brasil

20/11/2025

Não compro sexo enquanto for capaz de seduzir, diz Petro ao comentar gasto em clube de striptease

20/11/2025

Justiça dos EUA suspende destacamento da Guarda Nacional de Trump em Washington

20/11/2025

Pilotos da United tomam chuva de vidro após objeto atingir avião a 36.000 pés

20/11/2025

Casa Branca diz que Trump não quer executar parlamentares

20/11/2025

França lança cartilha de guerra e sobrevivência para a população

20/11/2025

Trump e Vance ficam fora de lista de convidados para funeral de Dick Cheney

20/11/2025

Funeral do ex-vice-presidente dos EUA Dick Cheney tem presença de Biden e Bush, mas Trump fica de fora

20/11/2025

Trump ameaça congressistas democratas com pena de morte por comentários sobre as Forças Armadas

20/11/2025

Premiê alemão vê plateia abandonar evento antes de discurso em Berlim

20/11/2025

Órgão regulador de radiodifusão dos EUA analisa relações de redes após ataque de Trump à ABC

20/11/2025

Vida na fronteira de San Diego muda com queda das taxas de migração dos EUA

20/11/2025

Rompimento de Trump com Marjorie Taylor Greene abala coração MAGA

20/11/2025

Trump exalta mandato em meio a queda de aprovação e emails de Epstein

20/11/2025

Trump assina projeto de lei para liberar arquivos de Epstein

20/11/2025

Miss Jamaica cai na passarela e deixa o palco em maca; vídeo

20/11/2025

Economia dos EUA pode ter moderado ritmo de criação de empregos em setembro

20/11/2025

França lança cartilha de guerra e sobrevivência para a população

20/11/2025

Novo ataque israelense deixa três mortos em Gaza

20/11/2025

Espanha se divide entre remover ou cultuar memória de Franco, ditador morto há 50 anos

IMAGEM GERADA POR IA - Foto: Reprodução/Freepik

20/11/2025

Países mais vulneráveis temem fim do mundo com aquecimento acima de 1,5°C

19/11/2025

Terceiro lugar no Chile quer que candidatos à Presidência no 2º turno disputem seus votos no YouTube

19/11/2025

Após meses de resistência, Trump sanciona lei e libera arquivos do caso Epstein

Foto: Reprodução/Youtube

19/11/2025

Trump sanciona lei que determina divulgação dos arquivos de Epstein

19/11/2025

Alunos da USP protestam contra presença de presidente de ONG pró-Israel em evento sobre guerra

19/11/2025

Trump adota posição de Putin em novo plano para Ucrânia

19/11/2025

Mega-ataque russo mata 25 na Ucrânia

19/11/2025

Secretária de Justiça dos EUA diz que vai liberar arquivos Epstein em até 30 dias

19/11/2025

Trump promete trabalhar para acabar com guerra no Sudão após pedido de príncipe saudita


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!