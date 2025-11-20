Trump assina decreto para remover tarifas de algumas importações agrícolas do Brasil





(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um decreto removendo algumas tarifas sobre determinados produtos agrícolas importados do Brasil após 13 de novembro, informou a Casa Branca.

O decreto exigirá o reembolso das tarifas cobradas sobre essas importações brasileiras, de acordo com o texto divulgado pela Casa Branca.

(Reportagem de Ismail Shakil)