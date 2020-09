Trump nega ter chamado veteranos de perdedores

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Donald Trump fez repetidos comentários depreciativos sobre membros das Forças Armadas americanas que foram capturados ou mortos, relatou a revista The Atlantic na quinta-feira (3).

Em um dos episódios, Trump se referiu aos militares enterrados no Cemitério Americano Aisne-Marne, na França, como "perdedores" e "otários". Nesta sexta (4), o presidente negou veementemente as afirmações e disse que a reportagem é falsa.

"Se realmente existem pessoas que teriam dito isso, elas são vilãs e mentirosas", disse Trump. "E eu estaria disposto a jurar por qualquer coisa que nunca disse aquilo sobre nossos heróis. Não há ninguém que os respeite mais. Que animal diria tal coisa?"

Autoridades do Departamento de Defesa disseram que Trump fez os comentários enquanto insistia para não realizar uma visita ao cemitério durante reunião em 10 de novembro de 2018. Funcionários do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço Secreto disseram ao presidente que o tempo chuvoso tornava a viagem de helicóptero arriscada, mas que o voo era viável.

Trump respondeu dizendo que não queria ir ao cemitério porque ele estava cheio de perdedores e porque não queria bagunçar seu cabelo, segundo um oficial que falou sob condição de anonimato. À época, a Casa Branca atribuiu o cancelamento ao mau tempo.

Em outra conversa sobre a viagem, o presidente se referiu aos 1.800 fuzileiros navais que morreram na Batalha de Belleau, na Primeira Guerra Mundial, como otários.

Os oficiais da Defesa também citaram uma visita feita por Trump e por seu então chefe de gabinete, John Kelly, ao túmulo do filho deste, que morreu em 2010 enquanto servia no Afeganistão. Na ocasião, em feriado que homenageia americanos mortos em combate, Trump disse ao seu assessor: "Eu não entendo. O que eles ganhavam com isso?"

O candidato democrata à Presidência, Joe Biden, disse em um evento de campanha em Delaware nesta sexta que os comentários são "nojentos", e que mostram que o republicano não tem condições de ser presidente. "Se for verdade, o presidente precisa se desculpar com todas as famílias de veteranos que ele insultou. Quem ele pensa que é?"

A revista The Atlantic, citando fontes com conhecimento de primeira mão, e um oficial sênior do Corpo de Fuzileiros Navais também relataram que Trump disse que não queria apoiar o funeral do senador republicano John McCain, um veterano condecorado da Marinha que passou anos como prisioneiro de guerra do Vietnã, porque ele era um perdedor. McCain, um dos nomes mais influentes do partido de Trump, morreu em agosto de 2018 de câncer. O presidente não compareceu ao funeral.

A Atlantic também relatou que Trump ficou furioso com as bandeiras hasteadas a meio mastro para McCain, dizendo: "Por que diabos estamos fazendo isso? Esse cara era um perdedor de merda".

A revista relatou também que Trump se referiu ao ex-presidente George H.W. Bush (1989-1993) como um perdedor porque a aeronave que pilotava durante a Segunda Guerra Mundial foi abatida pelas forças japonesas.

A reportagem vem em um momento em que o líder republicano tem perdido apoio entre os militares. Uma pesquisa divulgada na segunda (31) aponta que a proporção de membros das Forças Armadas que avalia positivamente o governo Trump caiu de 46,1%, em 2016, para 37,8% neste ano. O levantamento realizado pelo jornal Military Times na Universidade Syracuse ouviu 1.018 militares da ativa.