Trump exalta Bolsonaro em dia de pedido de indiciamento pela CPI da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump divulgou nesta terça-feira (26) uma mensagem de apoio ao brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido).

O texto foi publicado no mesmo dia em que foi votado o relatório final da CPI da Covid no Senado. O presidente é um dos alvos de pedidos de indiciamento do texto, aprovado no começo da noite por 7 votos a 4 na comissão. A mensagem de Trump não cita o fato.

"O presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos ao longo dos últimos anos. Ele batalha muito pelo povo e ama os brasileiros --como eu faço pelo povo americano", diz o texto. "O Brasil tem sorte de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando pelo país."

A curta mensagem de Trump termina dizendo que o brasileiro é "um grande presidente". "Ele nunca vai decepcionar o povo desse grande país."

Bolsonaro manteve relação próxima com o hoje ex-presidente americano quando este esteve no poder. No pleito do ano passado, ele fez críticas públicas ao democrata Joe Biden e disse torcer abertamente pela reeleição de Trump --que não se consumou.