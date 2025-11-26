Trump diz que África do Sul não receberá convite para o G20 em 2026
Por Reuters
26/11/2025 16:00:05
26/11/2025 16h00 — em
Mundo
(Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que a África do Sul não receberá um convite para participar da cúpula do G20 do próximo ano na Flórida.
Os EUA boicotaram a cúpula de líderes em Joanesburgo no início do mês.
(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto)
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Mundo