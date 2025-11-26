   Compartilhe este texto
Trump diz que África do Sul não receberá convite para o G20 em 2026

Por Reuters

26/11/2025
(Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que a África do Sul não receberá um convite para participar da cúpula do G20 do próximo ano na Flórida.

Os EUA boicotaram a cúpula de líderes em Joanesburgo no início do mês.

(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto)

