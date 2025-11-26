Dois membros da Guarda Nacional são baleados em Washington perto da Casa Branca
Por Reuters
26/11/2025 16:06:06
26/11/2025 16h06 — em
Mundo
WASHINGTON (Reuters) - Dois membros da Guarda Nacional foram baleados em Washington nesta quarta-feira, disse a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, em um post no X, sem fornecer mais informações.
A polícia de Washington disse separadamente que houve um tiroteio a uma quadra da Casa Branca nesta quarta-feira, mas não deu detalhes.
O presidente Donald Trump estava na Flórida, por conta da proximidade do feriado de Ação de Graças.
O Serviço Secreto dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
(Reportagem de Jasper Ward)
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Mundo