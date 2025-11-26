Dois membros da Guarda Nacional são baleados em Washington perto da Casa Branca





WASHINGTON (Reuters) - Dois membros da Guarda Nacional foram baleados em Washington nesta quarta-feira, disse a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, em um post no X, sem fornecer mais informações.

A polícia de Washington disse separadamente que houve um tiroteio a uma quadra da Casa Branca nesta quarta-feira, mas não deu detalhes.

O presidente Donald Trump estava na Flórida, por conta da proximidade do feriado de Ação de Graças.

O Serviço Secreto dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Jasper Ward)