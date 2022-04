Tornado no Kansas deixa casas destruídas e vários feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tornado que atingiu o estado do Kansas, nos Estados Unidos, destruiu dezenas de casas e feriu várias pessoas na madrugada deste sábado (30). Segundo o jornal The Guardian, mais de 6.500 pessoas ficaram sem energia.

O tornado teria passado por partes do sudeste de Wichita e Andover na noite de sexta-feira (29). O chefe dos bombeiros de Andover, Chad Russell, disse no início da manhã deste sábado que 50 a 100 prédios foram danificados no condado de Sedgwick, mas não se sabe quantos prédios foram danificados em Andover.

No condado de Sedgwick, três pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher, que sofreu ferimentos graves. A prefeitura de Andover também foi danificada.

De acordo com a reportagem, a governadora do Kansas, Laura Kelly, declarou estado de emergência de desastre para as áreas mais atingidas. A declaração disponibiliza recursos estaduais para ajudar as jurisdições locais com esforços de resposta e recuperação em áreas afetadas em todo o estado.