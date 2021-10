Tiroteio em Beirute deixa mortos e feridos e espalha terror pelas ruas

Um intenso tiroteio deixou ao menos cinco mortos e vários feridos na manhã desta quinta-feira (14), em Beirute no Líbano.

O ataque ocorreu durante uma manifestação contra o juiz Tarek Bitar, que conduz o caso da explosão no porto da cidade que deixou mais de 200 mortos no dia 4 de agosto do ano passado.

Autoridades locais afirmam que o ataque partiu dos grupos islâmicos Hezbollah e o Amal, quando os manifestantes passavam pelo rotatória de Teyouneh, fronteira que divide bairros crsitãos e xiitas.

O Exército reagiu e populares que estavam nas ruas, incluindo crianças, tiveram que sair correndo para tentar se proteger dos tiros.

O protesto contra o juiz é motivado pelas prisões de políticos e funcionários do governo que podem ter sido negligentes no tocante ao armazenamento do nitrato de amônio no porto, que acabou causando a explosão histórica.