Tiroteio deixa 3 mortos e 11 feridos na Filadélfia nos EUA

A polícia atirou contra o grupo e um acredita que atingiu um deles. O homem jogou a arma no chão, mas conseguiu fugir com os demais.

Segundo as autoridades locais, perto da meia-noite, a polícia recebeu um chamado sobre um homem que estava atirando, mas ao chegar, se deparou com várias pessoas empunhando armas e fazendo os disparos.

A South Street é uma das ruas mais movimentadas da cidade por conta dos bares e restaurantes e no momento do tiroteio estava lotada.

