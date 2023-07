Tiroteio deixa 2 mortos e 28 feridos em Baltimore, nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um tiroteio em uma festa de rua na cidade de Baltimore, no estado de Maryland (EUA), informou a polícia.

O tiroteio ocorreu por volta das 0h30 (horário local) em uma festa na área de Brooklyn Homes, no sul da cidade. Segundo o comissário interino do Departamento de Polícia de Baltimore, Richard Worley, são 30 vítimas no total -entre mortos e feridos.

Todas as vítimas são adultas. Uma mulher de 18 anos morreu no local e um homem de 20 anos morreu no hospital, informou a polícia.

Nove feridos foram socorridos de ambulância para hospitais da região, três estão em estado crítico. Os demais deram entrada em hospitais da área com ferimentos causados pelo tiroteio.

Não há informações sobre os suspeitos ou o motivo no momento. Os investigadores estão "trabalhando em uma extensa cena do crime", disse Worley.

O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, pediu a qualquer pessoa com informações que se apresentasse para ajudar os investigadores a localizar os "covardes" responsáveis.

Quero que os responsáveis me ouçam com muita clareza. Não vamos parar até encontrar você, e vamos encontrá-lo. Até lá, espero que cada vez que você respirar, pense nas vidas que tirou, pense nas vidas que impactou aqui esta noite." Brandon Scott, prefeito de Baltimore

Os Estados Unidos têm a mais alta taxa de mortes por armas de fogo de todos os países desenvolvidos, com um número de 20.200 óbitos em 2022, segundo a organização Violence Archive.