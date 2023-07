Carro invade casa de prefeito na França em noite de protestos violentos

Além do ataque à casa do prefeito de L'Haÿ-les-Roses, o veículo oficial do prefeito em La Riche, na região de Indre-et-Loire, foi incendiado.

Na manhã deste domingo, a casa de Jeanbrun estava sob proteção policial e com marcas do ataque, incluindo o portão destruído e uma cerca atingida pelas chamas.

A mulher foi hospitalizada com ferimentos no joelho, assim como um dos filhos pequenos, em estado menos grave, informou a equipe de Jeanbrun.

A esposa e os filhos de Jeanbrun estavam dormindo no momento do ataque e ficaram feridos tentando escapar. Jeanbrun estava na Câmara Municipal.

