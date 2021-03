Terremoto atinge Japão e gera alerta de tsunami

O terremoto foi sentido em Tóquio, cerca de 400 quilômetros ao sul do epicentro. A usina nuclear de Onagawa interrompeu o funcionamento por precaução, e as viagens de trem bala também foram canceladas.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, um terremoto de magnitude 7,0 atingiu o nordeste do Japão na manhã deste sábado (20). Os tremores afetaram as áreas devastadas pelo terremoto de 2011, e geraram um tsunami de 1 metro. O alerta de tsunami já foi suspenso e não há registro de feridos.

