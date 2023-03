Terremoto atinge Equador, Peru, Chile e México; há ao menos 13 mortos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto que na tarde deste sábado (18) teve início no Equador atingiu outros três países, deixando ao menos 13 mortos em consequência do abalo de magnitude 6,5.

Equador, Peru, Chile e México foram atingidos pelo terremoto. O presidente equatoriano, Guilherme Lasso, confirmou 13 mortes e um ferido no país --13 províncias foram afetadas.

O tremor no Equador ocorreu às 12h12 locais (16h12 de Brasília), com magnitude de 6,5, e teve seu epicentro no município equatoriano de Balao, a cerca de 140 km do porto de Guayaquil, e a uma profundidade de 44 km, indicaram autoridades.

O terremoto no Peru teve menos intensidade (cerca de 4,5), atingindo a costa norte e central. Até o momento, não foram notificadas vítimas nem danos significativos.

No México, o abalo foi de magnitude 3,3 e notado a 12 km a noroeste do município de Uruapan, às 13h no horário local (16h de Brasília).

No Chile, o terremoto teve magnitude de 4,6 e sentido às 17h locais na comuna de Sierra Gorda (mesmo horário de Brasília).

O Instituto Oceanográfico e Antártico da Marinha do Equador afirmou que o tremor "não reúne as condições necessárias para gerar um tsunami" no Pacífico.

"Saí para a rua porque vi as pessoas começando a correr desesperadas, saindo dos carros", contou Magaly Escandón, uma vendedora de artigos de costura em Cuenca, no sul do Equador.

A Secretaria de Gestão de Riscos do Equador indicou que em Cuenca a fachada de uma casa desabou sobre um veículo e deixou "uma pessoa falecida". Na província de El Oro, três pessoas morreram na queda de uma torre.

O tremor foi ainda sentido em cidades como Quito, Manabí e Manta, segundo usuários nas redes sociais.