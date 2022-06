Táxi invade calçada, atropela pedestres e deixa 6 feridos em Nova York

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, após um táxi invadir uma calçada, atropelar pedestres e bater em um prédio em Nova York.

O caso foi registrado na tarde desta segunda (20) no distrito de Flatiron, a poucos quarteirões do Empire State Building.

De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, o acidente ocorreu às 13h (14h no horário de Brasília) nas imediações do encontro da avenida Broadway com a West 29th Street.

"Eu estava esperando um pedido quando ouvi um barulho alto. Quando virei, vi que o táxi estava atropelando pessoas. Corri até lá com mais algumas pessoas, tentamos ajudar algumas pessoas. É um acidente muito triste", afirmou um entregador de aplicativo que presenciou o acidente em entrevista ao canal Freedom News.

A causa do acidente ainda não foi revelada até o momento, mas, de acordo com a polícia, o motorista do táxi continuou no local do acidente após a ocorrência.