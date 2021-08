Talibã manda retirar imagens de mulheres das fachadas de lojas em Cabul

Horas depois de tomar o controle de Cabul e prometer proteção aos moradores e mulheres do Afeganistão, o grupo terrorista Talibã mandou retirar todas as imagens femininas dsa fachadas das lojas ou de outdoors da cidade.

Nas redes sociais, o Talibã publicou imagens de homens cobrindo as fotos com tinta. Cabul vive um clima de terror desde que as tropas terroristas começaram o processo de retomadas o poder.

As mulheres, em especial, estão aterrorizadas com a possibilidade de passarem pelas mesmas situações que vivenciaram em 1996, quando os terroristas estavam no poder.

Na época elas não podiam sair de casa se não estivessesm acompanhadas de um homem da família, nem sem o uso do hajib (véu que cobre o rosto).

Elas também não podiam estudar ou trabalhar e qualquer ato considerado insubordinação aos termos estabelecidos pelo Talibã era motivo de apedrejamento público para elas.