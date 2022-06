Taleban pede mais ajuda e liberação de ativos nos EUA

O governo do Afeganistão, liderado pelo Taleban, pediu ontem mais ajuda internacional e solicitou ao governo americano que libere ativos afegãos mantidos em bancos dos EUA, enquanto luta para lidar com o terremoto devastador que deixou 1 mil mortos e mais de 1,5 mil feridos.

As autoridades temem um número de mortos ainda maior porque muitas pessoas continuam presas sob os escombros. Ontem, um vídeo da France Presse mostrou homens retirando os escombros de uma casa com as mãos para encontrar um corpo.

SANÇÕES

Com o país devastado pela guerra e atingido por uma crise econômica, a liderança islâmica linha-dura disse que as sanções impostas pelos países ocidentais após a retirada das forças da coalizão lideradas pelos EUA, no ano passado, prejudicaram a capacidade do Afeganistão de lidar com o desastre de quarta-feira nas províncias de Khost e Paktika.

A agência da ONU para Refugiados (Acnur) enviou barracas e cobertores; o Programa Mundial de Alimentos mandou suprimentos a Paktika e a Organização Mundial de Saúde enviou dez toneladas de equipamentos médicos. O Taleban recebeu doações de Irã, Catar e Paquistão, além de US$ 1 milhão em assistência da Coreia do Sul. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.