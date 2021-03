Tabloides britânicos ironizam e apontam contradições de entrevista de Meghan e Harry

BAURU, SP (FOLHAPRESS) - A entrevista concedida pelo príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, à apresentadora americana Oprah Winfrey neste domingo (7) teve ampla repercussão nos tabloides britânicos, escrevendo um novo episódio na longa e controversa cobertura dos jornais sobre o casal que decidiu deixar a família real.

Entre outros tópicos, Meghan afirmou que havia uma preocupação entre alguns membros da realeza sobre a cor da pele do primeiro filho do casal, Archie, que nasceu em 2019. Na edição impressa desta segunda-feira (8), o Daily Mail estampou a manchete "Meghan acusa o Palácio de Racismo", seguida por outros destaques da entrevista, como a declaração de que ela teve pensamentos suicidas.

"Eu tinha muita vergonha de falar à época e vergonha de ter que admitir para o Harry, especialmente, porque eu sei quantas perdas ele sofreu, mas eu sabia que se não falasse, eu faria, e eu simplesmente não queria mais estar viva", disse Meghan. "Tudo estava acontecendo apenas porque eu estava respirando."

O site do Daily Mail também destacou a declaração, incluindo um banner em que se lia a frase "Eu quis me matar". Na manhã desta segunda, o tabloide publicou artigos com repercussões favoráveis à família real, procurou explorar contradições entre as falas do casal e questionou quão preparada Meghan estava para fazer parte da realeza britânica.

Antes mesmo da entrevista e à medida que trechos de seu conteúdo foram revelados nos últimos dias, alguns tabloides criticaram o especial da emissora americana CBS. O Daily Mail se referiu à entrevista como "um espetáculo secundário", enquanto outros fizeram especulações sobre possíveis consequências da entrevista.

"Meghan Markle pode nunca mais retornar ao Reino Unido depois de irritar a família real com uma entrevista bombástica a Oprah", escreveu o The Sun. Segundo o jornal, há fontes no Palácio de Buckingham temendo que o casal possa ter "queimado suas pontes" por não antecipar à realeza o conteúdo que seria exibido.

Depois de ter usado o termo "Megxit", parodiando a saída do Reino Unido da União Europeia para se referir à crise entre Meghan e a família real, o The Sun fez um novo trocadilho criando o apelido "Megxile", uma junção do nome da atriz com a palavra em inglês utilizada para "exílio".

Desde que participaram do último compromisso real após anunciarem seu desligamento das funções reais, em março do ano passado, Meghan e Harry passaram um período vivendo no Canadá e estão atualmente em Montecito, na Califórnia.

O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth 2ª, disse que precisou se colocar no lugar de Meghan para entender o escrutínio e o preconceito que ela enfrentava como mulher negra.

"Passei muitos anos fazendo o trabalho e aprendendo por conta própria. Mas então, na minha educação e no sistema em que fui criado e a que fui exposto, eu não estava ciente disso. Mas, meu Deus, não demorou muito para repentinamente tomar consciência disso", disse ele sobre as questões raciais.