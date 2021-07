Suspeitos de matar presidente do Haiti são detidos, diz secretário

Moise foi morto por homens armados em sua casa nos arredores de Porto Príncipe nesta manhã. Exantus disse que os suspeitos foram presos na comuna de Pétionville, a 13 km da divisa com a capital do país, por volta das 18h no horário local (19h no horário de Brasília). A operação foi realizada pela Polícia Nacional.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário de Estado das Comunicações do Haiti, Frantz Exantus, anunciou na noite desta quarta-feira (7) que os "supostos assassinos" do presidente Jovenel Moise foram "apreendidos", segundo a agência de notícias AFP.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.