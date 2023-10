Suprema Corte dos EUA recusa pedido de cassação da candidatura de Trump

"Não poderá ser Senador ou Representante, ou eleitor do Presidente e Vice-Presidente, ou ocupar qualquer emprego civil ou militar subordinado ao Governo dos Estados Unidos ou de qualquer dos Estados aquele que, como membro da legislatura de um Estado, ou funcionário do Poder Executivo ou judiciário desse Estado, havendo jurado defender a Constituição dos Estados Unidos, tenha tomado parte em insurreição ou rebelião contra essa Constituição, ou prestado auxílio e apoio a seus inimigos".

O pedido foi movido pelo consultor fiscal do Estado do Texas John Anthony Castro, mas rejeitado pelos juízes, que alegaram não haver legitimidade para desqualificá-lo como candidato.

Donald Trump é acusado de incitar a rebelião do dia 6 de janeiro de 2021, em que apoiadores do ex-presidente invadiram o Capitólio.

