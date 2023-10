Adolescente abre fogo em shopping na Tailândia e mata três pessoas

A Tailândia tem altas taxas de posse de armas e um longo e violento histórico de incidentes com armas de fogo, tanto pequenos quanto grandes. Em 2020, um antigo oficial do exército provocou um tumulto num centro comercial em Korat, matando 29 pessoas.

O tiroteio ocorre poucos dias antes do aniversário de um ano de um dos dias mais sangrentos da história recente da Tailândia, quando um ex-policial armado com uma faca e uma pistola atacou uma creche, matando 24 crianças e 12 adultos.

"Os policiais entraram rapidamente na área. E recebi uma mensagem do comandante da polícia que estava no local informando que o culpado já foi preso. Mas ainda estamos preocupados com a segurança, em garantir que as pessoas voltem para casa com segurança", disse Srettha Thavisin, primeiro-ministro da Tailândia.

Em um post publicado no X (antigo Twitter), o primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, prestou condolências e expressou sua preocupação com a segurança das pessoas que tentavam escapar da área.

Um vídeo que se espalhou nas redes sociais mostra o momento em que dezenas de pessoas saem correndo das dependências do shopping, ocupando as ruas.

O tiroteio ocorreu no shopping center Siam Paragon, que fica no centro da capital tailandesa, segundo apurou a BBC. Entre os feridos, há um estrangeiro, informaram os serviços de emergência tailandeses.

