Suprema Corte de Israel suspende despejos de famílias palestinas em Sheikh Jarrah

Em maio do ano passado, protestos de milhares de árabes-israelenses e palestinos contra as ações de desocupação dos imóveis por Israel escalou e deixou centenas de feridos em confrontos com as forças policiais.

Antes disso, o conflito que se seguiu à criação do Estado de Israel, em 1948, havia dado à Jordânia o controle do território. Em meados da década de 1950, o governo jordaniano construiu casas para refugiados palestinos que deixaram o território que se tornou Israel naquele momento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Suprema Corte de Israel decidiu nesta terça-feira (1º) suspender o despejo de quatro famílias palestinas moradoras do bairro de Sheikh Jarrah, no leste de Jerusalém.

