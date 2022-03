Líderes do PSB destoam de outras siglas de esquerda e condenam invasão russa

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirma que o partido não adotou posição unificada com relação ao conflito, e que suas lideranças são livres para se manifestar.

Na mesma linha, o deputado federal Marcelo Freixo (RJ), que deve ser o candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, disse em uma rede social que "a violação da soberania da Ucrânia tem que ser condenada por todos nós que defendemos a autodeterminação dos povos e a solução pacífica de conflitos".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.