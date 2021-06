Sobe para 9 número de mortos em desabamento de prédio em Miami

Ainda há mais de 150 pessoas desaparecidas. Das 9 vítimas, uma faleceu no hospital e as demais foram retiradas do local do desabamento. As buscas continuam.

Subiu para 9 o número de mortos no desabamento do edifício Champlain Towers South, em Miami, Flórida. Mais 4 corpos foram encontrados neste domingo (27).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.