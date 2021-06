Em comício em Ohio, Trump ataca política migratória de Biden

De volta à rotina de comícios, Trump procura reenergizar sua base de olho nas "midterms", as eleições legislativas realizadas na metade do mandato presidencial, marcadas para novembro de 2022. O ex-presidente espera eleger aliados de modo a manter o controle sobre o Partido Republicano —uma nova candidatura de Trump à Presidência em 2024 não está descartada.

Os EUA enfrentam uma forte crise nas fronteiras, com o maior fluxo de migrantes chegando ao país em 20 anos. Trump acusa a administração democrata de leniência com imigrantes irregulares que tentam cruzar a fronteira.

"Nós iremos retomar a Câmara, nós iremos retomar o Senado e nós iremos retomar a América, e nós faremos isso em breve", afirmou Trump neste sábado (26) diante de uma plateia de apoiadores em Wellington, no interior do estado de Ohio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro comício político desde que deixou a Casa Branca, o ex-presidente americano Donald Trump atacou as políticas migratórias do governo Biden e pediu a seus apoiadores que ajudem os republicanos a reconquistar a maioria no Congresso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.