Site eleitoral sai do ar no último dia para cadastro de voto pelo correio na Virgínia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O site do governo da Virgínia usado para cadastrar eleitores que pretendem votar pelo correio saiu do ar nesta terça (13), último dia para fazer o pedido de voto à distância no Estado.

A falha ocorreu por conta de um cabo de fibra ótica rompido, segundo o departamento eleitoral do estado, que trabalha para resolver o problema.

Os eleitores podem também fazer o pedido de votação postal pelo correio tradicional, até esta terça. Houve pedidos pela extensão do prazo de cadastro, mas o departamento eleitoral não se posicionou sobre isso.

O democrata Joe Biden lidera as pesquisas na Virgínia por ampla margem: tem 53% das intenções de voto, contra 40,3% de Donald Trump, segundo o site FiveThirtyEight. O estado tem direito a 13 dos 538 votos no colégio eleitoral.