Servidoras públicas são presas por roubo de 500 doses de vacina na Bolívia

Três mulheres que trabalhavam como servidoras públicas, foram presas por roubarem 500 doses da vacina contra a covid-19 na Bolívia nesse sábado (3).

Elas eram as responsáveis pela guarda e proteção das vacinas em Guayaramerín, cidade que faz fronteira com o Brasil: "Três cidadãs funcionárias do Departamento de Saúde que eram responsáveis pela manutenção dessas doses foram apreendidas", explicou a promotora do estado de Beni, Ruthiar Vásquez.

O material foi levado na última quinta-feira (1) e só foi encontrado ontem (3), segundo o Ministério Público boliviano. As vacinas foram devolvidas por um grupo de pessoas encapuzadas que não foram identificadas.

Mesmo com a devolução, as 500 doses irão direto para o descarte, uma vez que não se sabe como elas foram armazenadas nesses período. A vacina precisaria estar em temperaturas bem baixas para não estragar e a polícia não sabe se elas estavam acondicionadas assim.

Por isso, por segurança, elas não serão mais usadas. A Bolívia fechou recentemente as fronteiras com o Brasil temendo as variantes e tem imunizado principalmente moradores dessa região na tentativa de conter a entrada e disseminação das mutações.