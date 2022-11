Serviço de parques nos EUA pede que turistas não lambam sapo com toxina

"Como alertamos para a maioria das coisas que você encontra em um parque nacional, seja uma lesma, um cogumelo desconhecido ou um grande sapo com olhos brilhantes na calada da noite, evite lamber. Obrigado", diz a postagem do serviço.

De acordo com a publicação, o chamado sapo do deserto de Sonora ou sapo do rio Colorado é um dos maiores da América do Norte. Eles possuem glândulas parótidas proeminentes que ficam atrás dos olhos e que secretam uma toxina potente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Serviço Nacional de Parques (NPS), dos Estados Unidos, teve de fazer uma postagem em sua conta no Facebook para alertar turistas do risco de lamber sapos. Isso devido a um deles, que mede até 18 centímetros, e que pode secretar toxinas alucinógenas.

