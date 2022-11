Pássaro ‘rouba’ fone de repórter ao vivo; vídeo

"Estávamos fazendo uma transmissão para o jornal do meio-dia, e no meio do ao vivo senti uma presença bem próxima de mim, no meu ombro. Percebi que era uma maitaca. Tentei avisar o cinegrafista porque é meio pitoresco. Acho que meu aparelho auditivo chamou sua atenção. Devia continuar falando, porque estávamos ao vivo. Então o papagaio pegou o meu aparelho e o levou embora. Era um assunto sério, preferi continuar falando", explicou ele.

Segundo o Extra, uma maitaca pousou no ombro esquerdo do jornalista, pegou o fone e saiu voando. A coincidência é que o profissional falava exatamente de um caso de roubo na localidade de La Reina, em Santiago.

Um "roubo" inusitado foi sofrido por um repórter da CHV Notícias, do Chile. Ele estava fazendo um "ao vivo" na quarta-feira (2) para o noticiário do meio-dia, quando o caso ocorreu.

