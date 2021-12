Senador antivacina morre nos EUA após contrair covid-19

O senador norte americano Doug Ericksen morreu aos 52 anos após ser contaminado com Covid-19, na última sexta-feira (17). “Estamos de coração partido em compartilhar que nosso marido e pai falecer na sexta-feira. Por favor, mantenha nossa família em suas orações e obrigado por continuar a respeitar nossa privacidade neste momento extremamente difícil”, comunicou a família. Ericksen era senador pelo estado de Washington e ganhou os holofotes nos últimos meses por apresentar um projeto de lei para proibir a aplicação obrigatória da vacina contra a Covid-19. Além disso, ele chegou a pedir a renúncia do governador do estado por autorizar a demissão de funcionários públicos que se recusassem a se imunizar.

